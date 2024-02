Liberty Oilfield Services Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten ihre Einschätzung für Liberty Energy 0 Mal als Gut, 1 Mal als Neutral und 0 Mal als Schlecht bewertet. Langfristig wird dem Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral" verliehen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Liberty Energy vor. Der aktuelle Kurs von 20,88 USD wird von den Analysten betrachtet, die eine Entwicklung von -18,58 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 17 USD festlegen. Dies wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, wodurch sich insgesamt die Bewertung durch institutionelle Analysten auf "Neutral" beläuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Liberty Energy lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete jedoch eine negative Änderung, was zu einer "Schlecht"-Wert-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Liberty Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Liberty Energy weist mit einem Wert von 6,68 ein deutlich günstigeres KGV als das Branchenmittel in der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche auf und wird daher als unterbewertet eingestuft. Das Branchen-KGV liegt bei 27,45, was einen Abstand von 76 Prozent darstellt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Liberty Energy von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.