Liberty Oilfield Services Aktie: Einfach unglaublich

Die Liberty Energy-Aktie erhält laut langfristiger Meinung von Analysten die Einschätzung "Neutral". Bisher liegen insgesamt 0 positive und 1 neutrale Bewertung vor, während keine negativen Bewertungen bekannt sind. Es gab keine Analystenupdates zur Liberty Energy-Aktie im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 17 USD, was einer potenziellen Performance von -8,21 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 18,52 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Im Vergleich zur "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche erzielte Liberty Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,71 Prozent, was jedoch eine Underperformance von -2,91 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor liegt die Rendite ebenfalls unter dem Durchschnitt um 2,91 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Liberty Energy-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb das Signal hier als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Verlängerung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie ebenfalls weder überkauft noch -verkauft ist. Die Gesamteinstufung für den RSI lautet daher auch hier "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Liberty Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche, was zu einer Differenz von 27,19 Prozentpunkten (1,06 % gegenüber 28,25 %) führt. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".