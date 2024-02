Liberty Media SiriusXM Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die technische Analyse ergab, dass der aktuelle Kurs der Liberty Media - Liberty Siriusxm bei 30,21 USD liegt und damit um +8,86 Prozent über dem GD200 von 27,75 USD liegt. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 29,59 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 62,91, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Für 25 Tage beläuft sich der RSI25 auf 48,14, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Liberty Media - Liberty Siriusxm in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als normal eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Aktienkurse neben den harten Faktoren ergab, dass die Stimmung für Liberty Media - Liberty Siriusxm überwiegend positiv war, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Zusammenfassend wird die Aktie daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.