Liberty Media Formula OneA Aktie: Der Knaller!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Liberty Media - Liberty Formula One zeigt eine überwiegend positive Stimmung in den sozialen Medien. Die Diskussionen drehen sich vor allem um die positiven Themen des Unternehmens, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 62,11 USD. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie zeigt einen Wert von 12,54 und führt zu einer Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung, was insgesamt zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen hat abgenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.