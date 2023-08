Liberty Media Corporation: Quartalszahlen erwartet, Hoffnung auf Umsatzplus trotz Gewinnsenkung

Quartalszahlen von Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock stehen bevor. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Analysten erwarten ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal, während der Gewinn voraussichtlich fallen wird. Auf Jahressicht wird ein Anstieg des Umsatzes prognostiziert, während der Gewinn rückläufig sein wird. Aktionäre haben in den letzten 30 Tagen einen Kursrückgang verzeichnet. Analysten und die Charttechnik deuten auf mögliche positive Entwicklungen hin.