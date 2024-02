Liberty MediaSiriusXM B Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Liberty Media -Liberty Siriusxm. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 58,55 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Liberty Media -Liberty Siriusxm in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die vergangenen zwei Wochen zeigen, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Im Bereich der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Liberty Media -Liberty Siriusxm-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 27,79 USD. Der letzte Schlusskurs von 30,19 USD weicht somit +8,64 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 29,94 USD, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,84 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Liberty Media -Liberty Siriusxm zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund des negativen Sentiments.