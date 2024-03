Liberty MediaSiriusXM A Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Liberty Media -Liberty Siriusxm eingestellt waren. In den letzten 12 Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen, ohne dabei auf negative Aspekte einzugehen. An zwei Tagen war die Stimmung eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Liberty Media -Liberty Siriusxm daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Liberty Media -Liberty Siriusxm als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Liberty Media -Liberty Siriusxm-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 21,43, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,29, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dadurch ergibt sich ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung rund um die Aktie wird anhand der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung im Internet untersucht. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch war die Rate der Stimmungsänderung eher gut, was zu einer positiven Änderung führte und somit ein "Gut"-Rating rechtfertigt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert deutlich über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie der Liberty Media -Liberty Siriusxm somit mit einem "Gut"-Rating versehen.