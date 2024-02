Charm Care Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Charm Care Kk-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 1197,95 JPY verzeichnet, was einer Abweichung von +9,19 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 1308 JPY entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1213,06 JPY über dem aktuellen Schlusskurs (+7,83 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Charm Care Kk-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 55,61 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,04 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat neutral war. Ebenso war die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen weder besonders hoch noch niedrig, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich ebenfalls als neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.