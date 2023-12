Liberty Latin America Registered (A) Aktie: Das kann keiner glauben

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Liberty Latin America festgestellt. Auch gab es keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder Anzahl der Beiträge, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 52, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 52,93 ebenfalls neutral.

Langfristig gesehen, erhalten die Liberty Latin America-Aktien die Einschätzung "Neutral" von Analysten, mit insgesamt 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was einer möglichen Performance von -100 Prozent entspricht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 8 USD liegt, was einen deutlichen Abwärtstrend von 12,63 Prozent bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,01 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend wird Liberty Latin America auf Basis verschiedener Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Liberty Latin America Registered (A)-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Liberty Latin America Registered (A) jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Liberty Latin America Registered (A)-Analyse.

Liberty Latin America Registered (A): Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...