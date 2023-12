Liberty Latin America Registered (A) Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie. Bei Liberty Latin America zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 25,42 und signalisiert eine Überverkauft-Situation, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 42, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analysteneinschätzung basiert auf insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Bewertung ist "Neutral", mit keiner "Gut"- und einer "Neutral"-Meinung. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates, was zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) betrachtet, die aktuell bei 7,96 USD liegt. Da der Aktienkurs bei 7,28 USD liegt, ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung, da ein Abstand von -8,54 Prozent besteht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 6,96 USD, was einer Differenz von +4,6 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.