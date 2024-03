Liberty Gold Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Liberty Gold-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,31 CAD für den Schlusskurs erzielt. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,25 CAD verzeichnet, was einem Unterschied von -19,35 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,26 CAD, was nur einem Unterschied von -3,85 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigen Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Liberty Gold-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überkauft ist, wobei der RSI der letzten 7 Tage bei 100 liegt. Für die letzten 25 Handelstage wird ein RSI von 43,75 ermittelt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Liberty Gold in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer schlechten Stimmung unter den Marktteilnehmern geführt hat. Zudem wurde deutlich weniger über das Unternehmen diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hindeutet. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite für Liberty Gold beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.