Liberty Gold Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Liberty Gold-Aktie war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Positive Themen dominierten die Diskussion an vier Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch weder besonders positive noch negative Themen von den Anlegern besonders diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Sentimentsbarometer bewertet Liberty Gold insgesamt als "Neutral".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Liberty Gold die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher wird der Faktor "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Liberty Gold daher als "Schlecht"-Wert bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Liberty Gold im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau schlechter ab. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei 0 %, was einem geringeren Ertrag von 3,45 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dessen wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Liberty Gold insgesamt 3 Analystenbewertungen, wovon 3 als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Basierend auf einer Kursprognose von 1,38 CAD ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotential von 497,83 Prozent. Somit wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung bewertet und insgesamt mit "Gut" eingestuft.