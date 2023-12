Liberty Global Inc. A Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Liberty Global -Uk liegt bei 57,02, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Liberty Global -Uk eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Liberty Global -Uk daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Liberty Global -Uk haben wir langfristig eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Liberty Global -Uk-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17,01 EUR. Der letzte Schlusskurs (15,42 EUR) weicht um -9,35 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (15,79 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,34 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Liberty Global -Uk-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.