Liberty Global Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Liberty Global war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An insgesamt acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als positiv und stuft sie dementsprechend als "Gut" ein.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Liberty Global derzeit bei 17,29 EUR verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 14,788 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -14,47 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz aktuell bei -9,22 Prozent liegt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich bei Liberty Global eine positive Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Dies wird als positiv bewertet, während die Stärke der Diskussion als neutral eingeschätzt wird. Insgesamt erhält Liberty Global für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Liberty Global-Aktie weist einen Wert von 82 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu wird der RSI auf 25-Tage-Basis mit 64,5 eingestuft, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Liberty Global.