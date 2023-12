Liberty Financial Pty Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "System1":

Die Liberty-Aktie wird auf Basis verschiedener Bewertungskriterien beurteilt. Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger festzustellen war. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Liberty-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,82 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 4,13 AUD deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 3,93 AUD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Liberty-Aktie auf Basis der technischen Analyse somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 46,38 und der RSI25 bei 44,98, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Liberty eher neutral diskutiert, mit überwiegend neutralen Stimmungen und vereinzelten positiven Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird die Liberty-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.