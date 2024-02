Liberty Financial Pty Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Liberty-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu gemischten Bewertungen führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +6,39 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führte jedoch zu einer "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie wurde festgestellt, dass keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen festgestellt wurde, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wurde insgesamt als neutral eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte. Somit ergibt sich für das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.