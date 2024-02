Liberty Defense Holdings Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Stimmung unter Anlegern für Liberty Defense ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An zehn Tagen wurde eine grüne Stimmung verzeichnet, während keine negativen Diskussionen stattfanden. An insgesamt vier Tagen war die Stimmung neutral. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Liberty Defense als "Neutral" bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 41,67 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 60 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine mittlere Aktivität wider, was zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Liberty Defense-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts als "Schlecht" bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,18 CAD) als auch der der letzten 50 Handelstage (0,13 CAD) liegen deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 0,115 CAD, was auf einen negativen Trend hindeutet.

Insgesamt wird die Liberty Defense-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse mit einer eher neutralen bis negativen Bewertung versehen.