Liberty Broadband Srs A Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Liberty Broadband wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 83,13 USD, während der Kurs der Aktie bei 76,44 USD liegt, was einer Abweichung von -8,05 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 80,63 USD zeigt eine Abweichung von -5,2 Prozent, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Liberty Broadband liegt bei 76,12, was als überkauft betrachtet wird, und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 für die Liberty Broadband liegt bei 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Bild, wobei in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Insgesamt wird die Liberty Broadband aufgrund der technischen Analyse, des RSI, der Anlegerstimmung und des Sentiments als "Schlecht" bewertet.