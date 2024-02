Libertine Holdings Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Eine Analyse von Libertine auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde. Jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Die Betrachtung des längerfristigen Durchschnitts der letzten 200 Handelstage ergab einen Wert von 4,38 GBP für die Libertine-Aktie, wobei der letzte Schlusskurs mit 4,6 GBP deutlich darüber liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 2,31 GBP eine ähnliche Tendenz. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren wird Libertine daher insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Libertine wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Gesamtbewertung in Bezug auf die Diskussionintensität als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut der Messung kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Libertine wurde der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 8,7 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist Libertine überverkauft, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in diesem Abschnitt führt.