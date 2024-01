Libertine Holdings Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten. Er ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Libertine-Aktie steht bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der ebenfalls bei 50 liegt. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Libertine.

Bei der Analyse des Sentiments und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Libertine-Aktie aktuell bei 5,9 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,65 GBP liegt, was einer Abweichung von -55,08 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Libertine somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls bei 2,65 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Libertine von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Neutral"-Einstufung für Libertine.