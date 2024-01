Libertine Holdings Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) der Libertine liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen RSI-Wert von 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Diskussion über Libertine. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie in etwa so oft diskutiert wurde wie normalerweise. Daher erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Libertine eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Libertine daher eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Libertine-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,14 GBP. Der letzte Schlusskurs von 2,65 GBP weicht somit um -56,84 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht eingestuft wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Libertine-Aktie sowohl in Bezug auf den RSI, das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien, die Anlegerstimmung und die technische Analyse eine neutrale Bewertung.