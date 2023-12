Liaoning Wellhope Agri-Tech Joint Stock im Check!

Wellhope Foods hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -34,78 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -5,91 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -28,87 Prozent für Wellhope Foods bedeutet. Auch der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -6,13 Prozent im letzten Jahr, wobei Wellhope Foods 28,65 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Dies führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Wellhope Foods ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Wellhope Foods. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt gemischte Ergebnisse. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 9,71 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 8,58 CNH liegt, was zu einer Abweichung von -11,64 Prozent führt und damit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 8,74 CNH, was einer Abweichung von -1,83 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Wellhope Foods auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Wellhope Foods in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.