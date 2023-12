Liaoning Wellhope Agri-Tech Joint Stock Aktie: Was soll das denn werden?

Wellhope Foods hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,78 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Nahrungsmittelbranche eine Underperformance von -25,48 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum durchschnittlichen Rückgang von -9,12 Prozent im Verbrauchsgütersektor lag Wellhope Foods um 25,66 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Wellhope Foods-Aktie beträgt aktuell 55, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich bei einem Wert von 57,87, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -10,88 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment rund um Wellhope Foods war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Anleger zeigten sich an vier Tagen besonders positiv gestimmt, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger ebenfalls vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.