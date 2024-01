Liaoning Wellhope Agri-Tech Joint Stock Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung in Bezug auf eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Wellhope Foods diskutiert, wobei es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch in den vergangenen Tagen war das Interesse am Meinungsmarkt bezüglich positiver oder negativer Themen rund um Wellhope Foods nicht besonders stark. Aufgrund dieser Umstände wird die Gesamtanalyse des Anleger-Sentiments als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite von Wellhope Foods mit -34,78 Prozent mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Nahrungsmittel"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,46 Prozent, wobei Wellhope Foods mit -24,32 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 9,45 CNH im Vergleich zum aktuellen Kurs von 8,37 CNH eine Abweichung von -11,43 Prozent aufweist. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf den GD200. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 8,75 CNH, was einer Abweichung von -4,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Wellhope Foods liegt der RSI7 aktuell bei 46,43 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen erhält das Wellhope Foods-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.