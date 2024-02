Liaoning Port Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Liaoning Port: Aktienanalyse und Bewertung

Die Aktie von Liaoning Port weist eine Dividendenrendite von 3,27 Prozent auf, was 4,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion, da die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Verkehrsinfrastrukturbranche als unrentabel eingestuft wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich jedoch eine Unterbewertung der Aktie, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,85 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,1. Daher erhält Liaoning Port in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Branchenvergleichsperformance hat Liaoning Port in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,58 Prozent verzeichnet, was eine Underperformance von -11,41 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Verkehrsinfrastrukturbranche bedeutet. Auch im Vergleich zum Industriesektor liegt die Rendite mit -7,97 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 50- und 200-Tages-Durchschnitt eine unterschiedliche Bewertung der Aktie ergibt. Während der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt eine Unterbewertung signalisiert und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, zeigt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt eine neutralere Bewertung, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine unterschiedliche Bewertung der Aktie von Liaoning Port basierend auf verschiedenen Analysemethoden, wobei die Fundamentalanalyse eine bessere Bewertung zeigt als die technische und Branchenvergleichsanalyse.