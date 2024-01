Liaoning Port Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Liaoning Port beträgt 10, was im Vergleich zum branchenüblichen KGV von 13,96 einen Wert unter dem Durchschnitt (ca. 26 Prozent) darstellt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Liaoning Port eine Performance von -3,44 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um 1,86 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -5,3 Prozent im Branchenvergleich für Liaoning Port. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Rendite von Liaoning Port jedoch um 1,57 Prozent höher, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung für Liaoning Port in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist, weshalb die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung erhält. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Liaoning Port gemessen, weshalb die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Liaoning Port derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,69 HKD, während der Kurs der Aktie (0,61 HKD) um -11,59 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 0,63 HKD, was einer Abweichung von -3,17 Prozent entspricht und die Aktie somit in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".