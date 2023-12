Liaoning Hongyang Eenrgy Yesource Invest Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen, basierend auf der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung in den sozialen Medien. In Bezug auf Liaoning Energy Industry wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Liaoning Energy Industry eingestellt waren, ohne negative Diskussionen zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Liaoning Energy Industry daher eine Einschätzung von "Gut" für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie der Liaoning Energy Industry als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 69,7 und der RSI25-Wert beträgt 57,61, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ist die Liaoning Energy Industry derzeit -4,01 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -10,51 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.