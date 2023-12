Liaoning Hongyang Eenrgy Yesource Invest Aktie: Gut oder schlecht?

Der Soft-Faktor bei der Beurteilung einer Aktie, der Sentiment und Buzz umfasst, beinhaltet die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Liaoning Energy Industry folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Liaoning Energy Industry für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird Liaoning Energy Industry daher als "Schlecht"-Wert bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Liaoning Energy Industry im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Jedoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Liaoning Energy Industry. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index, kurz RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Liaoning Energy Industry liegt bei 41,94, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Liaoning Energy Industry-Aktie der letzten 200 Handelstage. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.