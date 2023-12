Apple Aktie: In selten guter Lage!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Apple bei 18, was bedeutet, dass die Börse 18,06 Euro für jeden Euro Gewinn von Apple zahlt. Dieser Wert liegt 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 47 in der Kategorie "Computer & Peripheriegeräte", was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Apple in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde auch eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Apple daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Apple-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 177,79 USD lag und der aktuelle Kurs bei 195,89 USD liegt, was eine Abweichung von +10,18 Prozent ergibt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 184,16 USD über dem letzten Schlusskurs (+6,37 Prozent), was der Apple-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Apple beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 42,72 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 36,35 im neutralen Bereich. Insgesamt wird Apple damit für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

