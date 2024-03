Liaoning Fu-An Heavy Industry Aktie: Das liegt auf Eis

Der Aktienkurs von Liaoning Fu-an Heavy Industry ist in den letzten 12 Monaten um -33,62 Prozent gesunken. Im Vergleich dazu verzeichnete die "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt einen Rückgang um -23,29 Prozent, was einer Underperformance von -10,32 Prozent für Liaoning Fu-an Heavy Industry entspricht. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -23,29 Prozent, wobei Liaoning Fu-an Heavy Industry um 10,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigte Liaoning Fu-an Heavy Industry eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz um die Aktie.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 11,77 CNH für den Schlusskurs der Liaoning Fu-an Heavy Industry-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 11,3 CNH, was einem Unterschied von -3,99 Prozent entspricht, und führte daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt von 11,96 CNH liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Sicht.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Liaoning Fu-an Heavy Industry einen Wert von 54,21 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für Liaoning Fu-an Heavy Industry aufgrund der Unterperformance im Branchenvergleich, des neutralen Sentiments und Buzz, der neutralen technischen Analyse sowie der neutralen fundamentalen Kriterien.