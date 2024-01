Liaoning Fu-An Heavy Industry Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu beurteilen. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt das aktuelle KGV von Liaoning Fu-an Heavy Industry 53. Dies ist im Durchschnitt höher, da vergleichbare Unternehmen ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, weder über- noch unterbewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Liaoning Fu-an Heavy Industry-Aktie ein Durchschnitt von 12,41 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 14,5 CNH, was einer positiven Abweichung von 16,84 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Das Internet und die sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien beeinflussen. Bei Liaoning Fu-an Heavy Industry wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb das Sentiment als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Liaoning Fu-an Heavy Industry von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine positive Einstufung.

In Zusammenfassung erhält Liaoning Fu-an Heavy Industry gemischte Bewertungen aus fundamentaler und technischer Sicht, während die Anleger-Stimmung positiv ausfällt.