Liaoning Fu-An Heavy Industry Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Liaoning Fu-an Heavy Industry als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage und RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Liaoning Fu-an Heavy Industry-Aktie beträgt 32,89, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 37,53 eine entsprechende "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Dies führt insgesamt zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Anlegerstimmung ergaben Diskussionen in den sozialen Medien, dass in den vergangenen zwei Wochen insgesamt positive Meinungen über die Liaoning Fu-an Heavy Industry-Aktie dominierten. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Liaoning Fu-an Heavy Industry bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist die Liaoning Fu-an Heavy Industry mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,91%) auf. In der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt die Differenz zu vergleichbaren Werten -1%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -4,86 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,76 CNH mit dem aktuellen Kurs (12,14 CNH) vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Bezogen auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs mit 11,3 CNH über dem gleitenden Durchschnitt (+7,43 Prozent), wodurch sich ein "Gut"-Rating in diesem Bereich ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.