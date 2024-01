Liaoning Fu-An Heavy Industry Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Liaoning Fu-an Heavy Industry: Eine neutrale Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien

Das Unternehmen Liaoning Fu-an Heavy Industry weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 53,82 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat einen Wert von 0. Somit kann die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft werden und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Liaoning Fu-an Heavy Industry im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,92 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt der Branche ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass das Unternehmen langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Ergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Liaoning Fu-an Heavy Industry-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,39 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (13,38 CNH) weicht somit um +7,99 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (12,18 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,85 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Liaoning Fu-an Heavy Industry-Aktie somit sowohl aufgrund fundamentaler als auch aufgrund technischer Kriterien eine "Neutral"- bzw. "Gut"-Bewertung.