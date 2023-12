Liaoning Fu-An Heavy Industry Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Liaoning Fu-an Heavy Industry hat derzeit ein KGV von 53. Im Branchenvergleich "Metalle und Bergbau" liegt das durchschnittliche KGV bei 0. Somit ist Liaoning Fu-an Heavy Industry aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Liaoning Fu-an Heavy Industry in dieser Kategorie daher ebenfalls ein "Neutral".

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" fällt auf, dass Liaoning Fu-an Heavy Industry mit einer Rendite von -46,67 Prozent mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich "Metalle und Bergbau" zeigt sich eine deutliche Unterperformance von 38,46 Prozent im Vergleich zur mittleren Rendite von -8,21 Prozent. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt jedoch eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 12,47 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 13,49 CNH liegt, was einer Abweichung von +8,18 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 11,7 CNH zeigt eine Abweichung von +15,3 Prozent und wird daher ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt erhält Liaoning Fu-an Heavy Industry daher in der technischen Analyse das Rating "Gut".