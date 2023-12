Liaoning Chengda Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Anleger-Stimmung bei Liaoning Cheng Da in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die für die Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. Dabei standen in den Diskussionen in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" für die Aktie führte. Die Analyse wurde außerdem um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich 3 schlechte und 0 gute Signale zeigten. Auf dieser Grundlage lässt sich eine "Schlecht" Empfehlung ableiten, was zu einer insgesamt "Gut" Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Aktie von Liaoning Cheng Da wurde auf die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung hin untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, die zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Zudem ergab die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild der Aktie führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum vergleicht, ergibt sich für Liaoning Cheng Da ein Wert von 83,82, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" aus.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Liaoning Cheng Da-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,14 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,11 CNH liegt, was einer Abweichung von -7,84 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 12,45 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Liaoning Cheng Da-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

