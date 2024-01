Liaoning Chengda Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Das Internet hat eine enorme Wirkung auf die Stimmung und den Buzz rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien hervorrufen, abhängig von der Anzahl der Wortbeiträge und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen. Bei Liaoning Cheng Da wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderungen blieb in diesem Zeitraum jedoch stabil, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird. In den vergangenen zwei Wochen wurde Liaoning Cheng Da von den privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale identifiziert, wodurch insgesamt eine "Schlecht"-Empfehlung herausgefiltert wurde. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Liaoning Cheng Da-Aktie ein Durchschnitt von 13,02 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 11,21 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin. Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Liaoning Cheng Da ergibt sich ein RSI7-Wert von 78,16 Punkten und ein RSI25-Wert von 83,63, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für das Liaoning Cheng Da-Wertpapier.

