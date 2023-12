Lianhua Supermarket Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Lianhua Supermarket erhält gemäß der technischen Analyse derzeit eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,39 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,355 HKD) um -8,97 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,36 HKD, was einer Abweichung von -1,39 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Lianhua Supermarket für die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine "Neutral"-Einschätzung. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie in Bezug auf die weichen Faktoren neutral bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Lianhua Supermarket diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Branchenvergleich erzielte die Lianhua Supermarket in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,22 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche hat die Lianhua Supermarket eine Outperformance von +3,72 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie jedoch 6,59 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.