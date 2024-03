Lianhe Chemical Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Lianhe Chemical als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Lianhe Chemical-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 51,49 und ein Wert für den RSI25 von 56,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Lianhe Chemical-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 8,53 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 6,1 CNH liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 6,61 CNH liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe wird Lianhe Chemical auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Lianhe Chemical ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -67,42 Prozent, was 42,62 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Chemikalien" beträgt -24,81 Prozent, und Lianhe Chemical liegt aktuell 42,62 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.