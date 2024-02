Lianhe Chemical Aktie: Viel Lärm um nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Clinuvel Pharmaceuticals Ltd":

Die Lianhe Chemical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -33,63 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -14,66 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment war in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Im Branchenvergleich erzielte Lianhe Chemical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -67,42 Prozent, was eine Underperformance von -42,75 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite 42,75 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Stimmungsbild in Bezug auf Lianhe Chemical hat sich in den letzten Wochen deutlich negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lianhe Chemical daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.