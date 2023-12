Lianhe Chemical Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Laut dem RSI hat die Lianhe Chemical derzeit einen Wert von 44,62, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 67, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat die Lianhe Chemical derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,58, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie auf fundamentalen Basis ein "Neutral".

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -54,18 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" 45,96 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,22 Prozent, und die Lianhe Chemical liegt derzeit 45,96 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Auch die Themen rund um den Wert wurden in den letzten Tagen positiv bewertet. Insgesamt erlaubt die Anlegerstimmung daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anlegerstimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.