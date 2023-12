Lianhe Chemical Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Lianhe Chemical schüttet derzeit Dividenden aus, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt für Chemikalien liegen. Der Unterschied beträgt 0,72 Prozentpunkte (1,19 % gegenüber 1,91 %). Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lianhe Chemical liegt bei 24, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Chemikalien" entspricht. In fundamentalen Kriterien gesehen, wird die Aktie als weder unter- noch überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Lianhe Chemical in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt positiv über das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Lianhe Chemical derzeit bei 10,5 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 7,26 CNH liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -30,86 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage hat einen Abstand von -7,52 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine negative Einschätzung basierend auf der technischen Analyse.