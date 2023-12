Lianhe Chemical Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde vor allem in den sozialen Medien viel über die Aktie von Lianhe Chemical diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in jüngster Zeit verstärkt mit positiven Themen rund um Lianhe Chemical, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Kriterium wird daher als "Neutral" bewertet. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Diskussionsstärke feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Lianhe Chemical in diesem Bereich daher ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Lianhe Chemical bei 10,59 CNH liegt, während die Aktie selbst bei 7,4 CNH notiert. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -30,12 Prozent und einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage ergibt mit einem Stand von 7,89 CNH eine Gesamtbewertung von "Schlecht" aufgrund eines Abstands von -6,21 Prozent. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -54,18 Prozent erzielt, was 46,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -7,91 Prozent, und Lianhe Chemical liegt aktuell 46,27 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.