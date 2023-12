LianChuang Electronic Aktie: Das sollte jeder wissen!

In den letzten zwei Wochen wurde Lianchuang Electronic von den vorwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat eine Vielzahl von Kommentaren und Beiträgen ausgewertet, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf neutralem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite von Lianchuang Electronic liegt bei 0,09 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent liegt. Daher wird die Aktie von unserer Redaktion als neutrale Anlage eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Lianchuang Electronic derzeit bei 10,68 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 9,89 CNH liegt und somit einen Abstand von -7,4 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt mit einer Differenz von -5,63 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich hat Lianchuang Electronic in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,64 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 17,35 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -37,98 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 12,51 Prozent erzielte, liegt Lianchuang Electronic um 33,14 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.