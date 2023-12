LianChuang Electronic Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Lianchuang Electronic wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 56,25 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 48,84 eine "Neutral"-Einstufung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lianchuang Electronic liegt bei 104, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" als durchschnittlich angesehen wird. Fundamentale Kriterien führen somit zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Lianchuang Electronic in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Lianchuang Electronic in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,64 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 17,46 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -38,1 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.