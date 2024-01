LianBio ADR Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Lianbio in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Lianbio unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

Das Stimmungsbarometer in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen zeigte das Barometer grün an, was auf fehlende negative Diskussionen hinweist. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Lianbio. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Lianbio derzeit bei 4,47 USD, was +12,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +78,8 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Lianbio. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 34,29 Punkte, was bedeutet, dass Lianbio momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 41,53 im neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse führt.