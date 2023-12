LianBio ADR Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Lianbio wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 27,27 Punkten, was darauf hinweist, dass Lianbio überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 37,65, was darauf hindeutet, dass Lianbio weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Lianbio-Wertpapier also ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität rund um Lianbio wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Lianbio.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Kommentare und Befunde zu Lianbio auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Lianbio aufgegriffen, was die Aktie ebenfalls positiv bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Lianbio auf 2,46 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,57 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +85,77 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 3,78 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit +20,9 Prozent Abstand ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Lianbio-Aktie also eine Gesamtnote von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.