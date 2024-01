LianBio ADR Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "Adient":

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben Lianbio auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Lianbio in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass Lianbio hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Lianbio verläuft derzeit bei 2,56 USD. Der Aktienkurs selbst ging bei 4,19 USD aus dem Handel, was einem Abstand von +63,67 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 4,17 USD, was einer Differenz von +0,48 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, weshalb dieser Punkt als "Schlecht" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat, was zu einem "Schlecht"-Rating für die Lianbio-Aktie führt.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Lianbio liegt bei 85,71, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

