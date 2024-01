LianBio ADR Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse der Lianbio-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 2,59 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,16 USD liegt, was einem Unterschied von +60,62 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der Wert bei 4,18 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-0,48 Prozent) liegt. Daher wird die Lianbio-Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Lianbio-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik daher ein "Gut"-Rating.

Die Messung der Anleger-Stimmung zeigt, dass Lianbio in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet wurde. Auch die Themen rund um den Wert wurden in den letzten Tagen überwiegend positiv angesprochen. Daher ergibt sich auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Lianbio-Aktie einen Wert für den RSI7 von 94,29, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie einen Wert für den RSI25 von 50, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Lianbio-Aktie auf dieser Stufe eine "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Anleger-Stimmung, der Relative Strength-Index und das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gemischte Signale für die Lianbio-Aktie. Es ist ratsam, diese verschiedenen Indikatoren zu berücksichtigen, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird.