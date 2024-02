LianBio ADR Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lianbio-Aktie beträgt aktuell 20, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 33,68, was darauf hinweist, dass die Lianbio-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Basierend auf der Analyse der RSIs erhält die Lianbio-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Lianbio spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Redaktion ist daher der Meinung, dass die Aktie von Lianbio bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit zeigt, dass die Lianbio-Aktie mehr Aufmerksamkeit der Anleger erfährt als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Lianbio-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses sowohl auf 200 Tage als auch auf 50 Tage als "Gut" einzustufen. Der GD200 verläuft bei 2,86 USD, während der Kurs der Aktie bei 4,78 USD liegt, was einer Abweichung von +67,13 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 4,24 USD, was einer Abweichung von +12,74 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".