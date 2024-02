LianBio ADR Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors ergibt folgendes Bild für die Lianbio-Aktie: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat durchschnittlich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit acht Tagen, an denen positive Themen dominierten, und nur einem Tag mit vorherrschend negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Lianbio-Aktie derzeit bei 2,84 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 4,8 USD, was einem Abstand von +69,01 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Lianbio-Aktie derzeit bei einer Differenz von +13,74 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Lianbio liegt derzeit bei 18,1 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Lianbio-Aktie somit eine positive Bewertung für diesen Punkt in der Analyse.